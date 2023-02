Listão da Uepa 2023: moradora do Guamá conseguiu passar no vestibular após 'pedido' à Nª Senhora

Nem o céu nublado de Belém na manhã desta sábado (18) conseguiu afastar a alegria da estudante Marcelle da Cruz após saber que tinha conquistado uma vaga no curso de Saúde Coletiva, da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Este era o terceiro ano em que ela tentava entrar no ensino superior. A comemoração foi com a família em frente a sua residência onde moram, no bairro do Guamá, na capital paraense.

“Desistir” nunca esteve no dicionário de Marcelle, que dedicou-se aos máximos nos estudantes para alcançar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ela contou que o ano de 2022 foi de muito estudo, buscando ver quais eram os seus erros na prova e melhorar os acertos, afinando sempre o que tinha de maior afinidade.

O resultado? Marcelle pode ouvir o listão dela no listão da Uepa 2023 e comemorar ao lado das pessoas mais importantes da sua vida: a família. Com direito a muito trigo, ovos e confetes, ela vibrou e comemorou a vitória ao lado da mãe, dona Merry, e da avó, Simone.

“Agora é alívio, não sei descrever o que estou sentindo, quero agradecer a minha família e amigos que me apoiaram desde o início. É uma trajetória grande assim como será a minha comemoração. Foram três anos de muita luta”, afirmou a adolescente.

Simone Gaspar, a avó de Marcelle, não conseguia mensurar o orgulho que estava sentindo da neta. Devotada de Nossa Senhora de Nazaré, pediu que a neta intercedesse à Santa para conseguir vencer mais essa etapa da vida.

“É uma grande felicidade viver tudo isso. Uma realização que vocês não estão entendendo. Ela merecia, ela fez o melhor ano dela, muito merecedora”, declarou Simone emocionada.