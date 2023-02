Listão da Uepa 2023: primeiro lugar geral é do curso de Medicina

Felipe Gandra Moreira, de 18 anos, classificado no Processo Seletivo 2023, da Universidade Estadual do Pará (Uepa), conquistou o primeiro lugar geral, sendo aprovado no curso de Medicina. O estudante comemorou ao lado da mãe, no colégio Santa Catarina, onde estuda desde o maternal.

A mãe, Katia Gandra, fala com orgulho do filho e exalta a dedicação para conseguir entrar na graduação.“É uma emoção muito grande. Ele se preparou durante muito tempo, todo o ensino médio. Ele sempre foi um bom aluno, desde o ensino fundamental. Mesmo na pandemia, ele não parou, não tirou o foco, estudou, e o resultado foi esse", comemorou a mãe do jovem.

Além do 1º lugar geral em Medicina, Felipe também foi o primeiro lugar do curso de Engenharia Mecânica do processo seletivo da Universidade Federal do Pará (Ufpa), divulgado na manhã da sexta-feira (17).

O calouro também foi aprovado em outros vestibulares, além da Uepa e Ufpa, este ano: em Medicina, no Cesupa; em Engenharia Mecânica na Unicap; em Engenharia Mecatrônica e em Engenharia Aeronáutica na USP. Segundo Katia, o filho optou por ingressar na USP, em São Paulo.

"A sensação é de dever cumprido mesmo. Não é fácil. Todo mundo que faz vestibular sabe disso. Sentir que todo esse trabalho, ao longo dos anos, realmente tudo valeu à pena", comemorou o calouro.

A Irmã Regiane Lima Costa, diretora do colégio Santa Catarina de Sena, conta que o desempenho de Felipe no vestibular é fruto do empenho e da dedicação dele nas atividades escolares. Ela destacou, ainda, a estrutura ofertada pelo colégio aos alunos, que contribui para o desenvolvimento educacional.

"Esse vínculo que o Felipe tinha dentro da escola em participar de todas as olimpíadas que a escola tem. O aluno que tinha uma relação muito boa, um bom convívio com todos os outros colegas, quanto também com a comunidade educativa. Todo esse vínculo, com certeza, corrobora para que o jovem, no final tenha exito para os resultados que ele vai buscar", relatou.

Segundo Ana Cláudia Fraiha, dadireção pedagógica do colégio Santa Catarina, o estudante sempre foi um destaque. Para ela, as olímpiadas de conhecimento e as modalidades esportivas oferecidas pela instituição, contribuíram para a dedicação e do aluno.

"Felipe começou conosco no maternal, aos três anos , e permaneceu até o terceiro ano do ensino médio. Ele sempre foi um aluno muito focado, disciplinado. Atleta do colégio, isso contribuiu muito para essa forma do Felipe seguir com seus estudos, sempre com muita determinação. Essa base que o colégio Santa Catarina lhe deu, com certeza foi o alicerce que o trouxe a esse resultado de sucesso que muito nos orgulha", complementou.