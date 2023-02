Listão da Uepa 2023: estudante comemora aprovação no curso de Medicina

A estudante Sara Caroline, de 23 anos, conquistou uma das vagas no curso de Medicina, da Universidade Estadual do Pará (Uepa). Sara conferiu o nome no listão dentro da universidade e festejou, ao lado de amigos, o ingresso na universidade.

Em entrevista ao OLiberal, a caloura falou sobre a vontade de conseguir entrar na universidade. Sara tentava ingressar na Uepa pelo terceiro ano consecutivo. Desta vez, no processo seletivo de 2023, ela conseguiu alcançar o sonho.

"É a terceira vez que eu estou tentando. Desisti de Direito, de Engenharia, continuei tentando e consegui. A aprovação veio", comemorou ela.