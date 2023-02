Listão da Uepa 2023: veja os nomes dos aprovados no vestibular da Universidade do Estado do Pará

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou na manhã deste sábado (18) o listão do Processo Seletivo (Prosel) 2023, aguardado por 52.987 inscritos, que concorreram a umas das 3.768 vagas, distribuídas em 31 cursos de graduação ofertados na capital e no interior do estado. Confira o listão aqui:

Para manter uma tradição, que ainda faz parte do repertório cultural paraense, além de divulgar o resultado no site da instituição, a Uepa recebeu a imprensa para uma entrevista coletiva e as equipes de rádio, que farão a transmissão, com a leitura dos nomes dos aprovados, diretamente da reitoria da Uepa. Ano passado, a coletiva de imprensa e a transmissão ao vivo voltou a ser feita, depois de dois anos suspensa, em razão da pandemia de covid 19.

A demanda de candidatos por tipo de vaga ofertada no Prosel 2023 apontou o curso de Fisioterapia, em Belém, como o curso mais concorrido entre aqueles que se inscreveram nas Cotas Socioeconômicas. Com a oferta de 12 vagas e demanda de 2.229 inscritos, a concorrência ficou em 185,7 candidatos por vaga. Essa graduação também foi a mais concorrida entre aqueles que se inscreveram nas Cotas Étnico-Raciais (CER). Foram disponibilizadas oito vagas e a demanda foi de 460 inscritos, resultando em 57,5 por vaga.

Já entre os Não Cotistas (NCT), o curso mais procurado foi Medicina-Belém, com 50 vagas ofertadas, sendo 2.916 pessoas inscritas e 58,32 candidatos por vaga. A demanda de todos os cursos pode ser acessada aqui. A classificação dos candidatos para as vagas ofertadas no Prosel é realizada, exclusivamente, com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.