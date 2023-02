Listão da Uepa 2023: veja quando fazer a sua habilitação para ingressar na Universidade

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) fará a publicação do edital de habilitação ao vínculo institucional dos calouros na terça-feira (28). Os aprovados devem ficar atentos aos detalhes no edital e poderão realizar a matrícula no mesmo dia da divulgação do documento.

São 3.768 vagas distribuídas para 31 cursos da graduação, ofertados na capital Belém, e em outros municípios do Estado. Os aprovados nos cursos da Uepa terão até o dia 5 de março para realizar a matrícula nos cursos, para ingressarem na instituição.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor de O Liberal.com).