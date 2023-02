Listão da UFPA 2023: reitor orienta que aprovados fiquem atentos aos prazos para a habilitação

O listão da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2023 foi divulgado nesta sexta-feira, 17, com os nomes dos aprovados nos mais de 192 cursos ofertados pela instituição. Nas redes sociais, o reitor da UFPA, professor Emmanuel Zagury Tourinho, deixou um alerta para que os convocados não percam os prazos do processo habilitatório ao vínculo institucional.

"Contaremos com um tempo curto para realizar todas as etapas da habilitação, por isso, pedimos que observem com atenção os procedimentos e prazos a serem cumpridos e que comecem desde hoje a juntar os documentos necessários a apresentar", avisa.

Tourinho também deixa uma mensagem de boas-vindas e de perseverança a todos os candidatos do processo seletivo 2023, tanto os que foram aprovados quanto aqueles que não tiveram o nome na lista divulgada hoje:

"Deixo uma mensagem aos não classificados no listão de hoje: é preciso que não desistam do ingresso na UFPA. Teremos ainda no processo seletivo 2023 novas chamadas e reofertas de vagas. Aos que não ingressarem em 2023, desejamos que mantenham o projeto de estudar conosco e que participem dos nossos próximos vestibulares. Às calouras e aos calouros, que sejam bem-vindas e bem-vindos à UFPA. Que os próximos anos sejam de experiências e aprendizados valiosos e contribuam para fazer da UFPA uma universidade cada vez melhor e mais importante para a Amazônia", deseja.

Segundo o reitor, este ano a UFPA oferta mais de 10 mil vagas no ensino superior, considerando não apenas o processo seletivo tradicional, mas também os especiais, como os voltados para povos indígenas e quilombolas, por exemplo. O resultado divulgado nesta sexta corresponde ao preenchimento de 7.380 vagas em 192 cursos da instituição.