Listão da UFPA 2023: terceiro colocado do vestibular é do curso de Medicina

O estudante Kaike Eduardo da Silva Lobo, de 17 anos, foi classificado no terceiro lugar geral na lista de aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (PS 2023 UFPA). Ele concorreu ao curso de Medicina e foi classificado, também, no segundo lugar do curso escolhido, cujo listão com os aprovados no PS foi divulgado nesta sexta-feira (17). Ao finalizar o curso, o jovem pretende seguir na área de neurocirugia. Ele comemorou a aprovação junto à família no Colégio Alfa.

Para Kaike receber a notícia da aprovação foi uma alegria imensa. "É a concretização de um grande sonho, de uma proeza. Eu tenho certeza que é só o início de uma nova jornada. Eu estava, em média, 11 horas por dia. E eu fazia, todos os dias, 120 questões [de atividades]. E toda semana boas redações. Foi a primeira vez que eu faço o Enem valendo", disse. "Acredite no seu potencial, porque vocês conseguem e nunca desistam dos seus sonhos", finalizou.

O coordenador do Colégio Alfa, Marcos Celso Oliveira, conta que o histórico da instituição é de grandes aprovações na UFPA. Ele lembra que Kaike estudou na escola desde criança e que sempre foi muito comprometido com os estudos. "A mãe dele me dizia que ele tinha decidido a passar em Medicina. Ele estudava à noite, final de semana. O Kaike fez mais do que deveria", relata. Marcos contam ainda, relata que fez uma promessa caso o aluno fosse aprovado em Medicina: "Eu fiz uma promessa para os alunos, que se ele passasse, independente da colocação, eu rasparia a cabeça", diz ele sobre a homenagem feita ao calouro.

(Com a colaboração de Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)