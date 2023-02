Listão UFPA 2023: veja os nomes dos aprovados no vestibular da Universidade Federal do Pará

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou agora, na manhã desta sexta-feira (17), o listão dos aprovados no Processo Seletivo 2023 (PS UFPA 2023). Neste ano, 64.981 estudantes tiveram sua inscrição homologada e concorreram às 7.381 vagas, em 193 ofertas de cursos, distribuídas nos 12 campi da UFPA.

• Listão UFPA 2023: veja os nomes dos aprovados

Às 11h, a universidade publicou uma mensagem do reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, no portal e nas redes sociais da Instituição. A liberação do listão ficou para o horário de 11h15, para acesso exclusivamente virtual no endereço listao.ufpa.br. Veja o que disse o reitor da UFPA, Emanuel Tourinho:

Desde o início da pandemia, o listão não tem sido mais afixado nos murais do campus no Guamá, tampouco é realizada a coletiva de imprensa de anúncio do listão, o que se manteve do mesmo modo em 2023. A recomendação, então, segundo a UFPA, é que aos calouros acompanhem o resultado em casa.

VEJA MAIS

Ainda na tarde desta sexta-feira, 17 de fevereiro, será divulgado o edital de habilitação ao vínculo institucional com a convocação dos calouraos para apresentação de documentos obrigatórios, em calendário a ser informado no edital. Também será disponibilizada a nota e a classificação individual dos candidatos não classificados para acompanhamento na área de inscrição.