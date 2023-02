Listão UFPA 2023: vendedor de chopp da universidade é aprovado no curso de Letras

Luciano Pantoja, de 19 anos, foi surpreendido ao saber que foi aprovado no curso de Letras/Língua Portuguesa na Universidade Federal do Pará (UFPA) nesta sexta-feira (17). Ele vende chopp há cerca de um ano na universidade e soube da notícia que tinha passado assim que chegou no campus para iniciar as vendas do dia. O estudante não conteve a emoção ao falar que optou pelo curso quando a irmã dele passou no mesmo curso em 2020.