Lista de espera Universidade Federal do Pará: universidade fará repescagem de vagas não preenchidas

CALOUROS 2023

Listão UFPA e UEPA: veja quando saem os resultados de todas as universidades públicas do Pará

A UFPA ainda não informou o dia e horário que divulgará os aprovados no vestibular; Uepa, Ufra, IFPA e Unifessspa já possuem data do listão, enquanto a Ufopa não está com processo seletivo aberto até o momento