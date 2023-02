Matrícula UFPA 2023: veja prazos e documentos necessários para habilitação no curso

Aprovados no listão da UFPA 2023 - ou melhor, os calouros UFPA 2023 - devem entregar presencialmente a documentação (original e cópia) para a matrícula. O estudante deve ficar atento ao edital disponibilizado no portal da instituição, onde conta a lista completa de cada curso com a respectiva data da entrega dos documentos. A carteirinha de vacinação comprovando as duas doses contra a covid-19 segue obrigatória. Horários, locais e a lista de documentos estão detalhados no edital de cada curso.

Ao todo, 7.381 vagas foram preenchidas no vestibular da UFPA, em um universo de 193 cursos distribuídos entre os 12 campi da universidade. A concorrência foi entre 64.981 estudantes neste ano de 2023, cerca de 10 mil candidatos a mais que o registrado no ano de 2022.

Assista como foi a leitura dos nomes aprovados no vestibular da UFPA 2023:

Sistema de cotas e PcDs

Em nota, a UFPA informou que "não houve alterações em relação ao Sistema de Cotas, observando o disposto nas Leis n.12.711/2012 e n. 13.409/2016."

"Metade das vagas da instituição segue reservada para os(as) egressos(as) da rede pública de ensino. Desse percentual, 50% das vagas são destinadas a quem é oriundo de família com renda per capita de até 1,5 salário mínimo, e, dessas vagas, no mínimo 78% serão direcionadas para quem se autodeclara preto, pardo ou indígena. Ainda pelo sistema de cotas da UFPA, pelo menos 7,76% das vagas serão reservadas a quem se declara pessoa com deficiência. Além disso, PcDs podem se candidatar a uma vaga extra criada pela Universidade em todos os cursos ofertados", informou o documento.

Datas e prazos importantes para Matrícula UFPA 2023

• 17/02, às 14h | Lançamento do Edital de Habilitação

• 17/02, às 15h | Liberação das notas individuais na área de inscrição

• 17/02, às 16h | Abertura do COC

• 17/02 a 27/02 | Etapa 1 - Habilitação (preenchimento do sistema de Cadastro Online de Calouros) para cursos extensivos

• 20/03 a 31/03 | Etapa 1 - Habilitação (preenchimento do sistema de Cadastro Online de Calouros) para cursos intensivos

• 23, 24 e 25/02 | Etapa 2 - Habilitação (apresentação presencial dos documentos) para calouros de cursos extensivos de Belém

• 27/02 | Etapa 3 - Habilitação (entrega presencial de documentos e hetetoidentificação) para calouros de cursos extensivos de Belém

• A partir de 01/03 | Habilitação nos campi para calouros de cursos extensivos em outros campi

• 15 a 17/03 | Semana do Calouro