Listão da UFPA 2023: veja como fazer a sua habilitação para ingressar na Universidade

A partir das 14h, a Universidade Fedetal do Pará (UFPA) fará a publicação o edital de habilitação ao vínculo institucional para consulta das(os) calouras(os), no site do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC).

A orientação da UFPA é que os (as) estudantes façam a leitura completa do edital com atenção, pois os períodos para o preenchimento de dados e entrega da documentação serão breves. Clique na imagem abaixo e veja o listão completo dos aprovados na UFPA.

A partir das 15h, também ficarão disponíveis as notas individuais das(os) candidatas(os) na área de inscrição para consulta da classificação em todos os grupos de vaga em que concorrerem.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com).