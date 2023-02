Listão da UFPA 2023: confira os 10 primeiros colocados no vestibular da UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, na manhã desta sexta-feira (17), o listão dos aprovados no Processo Seletivo 2023 (PS UFPA 2023). Os dez primeiros colocados entre os 6.823 candidatos classificados já tiveram os nomes e os respectivos cursos revelados. Confira:

Felipe Gandra Moreira - Engenharia Mecânica/Belém Ana Sarah De Sousa - Medicina/Belém Kaike Eduardo Da Silva Lobo - Medicina/Belém Gabriel Alencar Ecker - Medicina/Belém Matheus Lopes Bitar Mesquista - Medicina/Belém Vitor Mickael Serrão Garcia - Medicina/Belém Rodrigo Ormanes Massoud - Medicina/Belém Rodrigo Akira Azevedo Kurosawa - Engenharia Da Computação/Belém Pedro Gustavo Paixão Gesteira Alves Rodrigues - Medicina/Belém Ithallo Ricardo Dantas Ennser - Medicina/Belém

Ao todo, foram preenchidas mais de 92% das 7.381 vagas disponibilizadas em 193 ofertas de cursos, distribuídas nos 12 campi da UFPA. O vestibular contou com 64.981 estudantes inscritos homologados, sendo 54.296 isentos da taxa de inscrição.

As candidatos residentes no estado do Pará ocuparam 98% das vagas (6.694). As demais 129 vagas foram preenchidas por candidatos oriundos de outros 19 estados brasileiros, com destaque para o Amapá (34 candidatos/as), Tocantins (25) e Rondônia (20).

Ao todo, 33.001 candidatos não foram classificados e outros 25.157 foram eliminados(as) por falta ou insuficiência de pontos em uma das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).