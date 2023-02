Listão da UFPA 2023: veja quando iniciam as aulas na Universidade Federal do Pará

De acordo com a Universidade Federal do Pará (UFPA), o início das aulas dos(as) calouros(as) ocorrerá conforme o calendário acadêmico da Instituição para 2023, disponível no site da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFPA (Proeg). Confira o listão dos aprovados no vestibular 2023 da UFPA!

De acordo com o cronograma da Universidade, os cursos com ofertas para a primeira entrada já iniciam no próximo dia 20 de março. Já a Semana do Calouro está prevista para o período de 15 a 17 de março.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com).