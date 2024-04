Cargas de cerveja e eletrônicos são saqueadas após acidente na BR-010, em Mãe do Rio

Um acidente envolvendo dois caminhões aconteceu na manhã desta terça-feira (23/04) no quilômetro 291 da BR-010, localizado em Mãe do Rio, município do nordeste paraense. Um caminhão estava carregado com equipamentos eletrônicos e o outro transportando cerveja.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão de eletrônicos perdeu o controle do veículo, colidindo com o caminhão de cerveja e, em seguida, despencou caindo em uma ribanceira. O caminhão que transportava cerveja não tombou, mas parte de sua carga foi derramada na pista.

Após ter sido socorrido, o condutor do caminhão de eletrônicos foi levado ao hospital de Mãe do Rio para receber atendimento médico.

A Polícia Civil também comentou, em nota, sobre o ocorrido, afirmando que houve um acidente envolvendo dois caminhões, no entanto, não houve feridos. "Parte das cargas foi furtada e equipes da delegacia de Mãe do Rio analisam imagens para identificar os envolvidos".