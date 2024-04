Mototaxista morre ao bater na traseira de carreta em Parauapebas

O mototaxista Adriano da Silva, conhecido como “Gordinho”, morreu vítima de um acidente de trânsito nas primeiras horas desta segunda-feira (22), por volta das 6h20, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Adriano estava conduzindo sua motocicleta quando colidiu com a traseira de uma carreta estacionada na rua Belém, no bairro Cidade Nova. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Após o acionamento, a Polícia Militar chegou ao local e encontrou Adriano já sem vida. Peritos da Polícia Científica analisaram a cena do acidente e removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Agentes do Departamento Municipal de Trânsito orientaram o fluxo de veículos na área.

Colegas de profissão de Adriano acompanharam os procedimentos policiais, mas preferiram não conceder entrevistas. O caso está sob investigação da Polícia Civil para esclarecer todos os detalhes. As informações são do site Correio de Carajás.