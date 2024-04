Colisão entre carro e moto deixa um morto e outro ferido em Santarém

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e outra ferida na avenida Sérgio Henn próximo à rua Verbena, no bairro Jardim Santarém, próximo ao Parque da Cidade, em Santarém, no oeste paraense, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18), por volta das 5h30.

Segundo informações da polícia, o garupa Ícaro José Santos Araújo, 32 anos, morreu ainda no local. Já o seu irmão, que vinha dirigindo a motocicleta, identificado como Henrique Alessandro Araújo, 27 anos, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém (HMS).

O motorista do carro informou que seguia pela Sérgio Henn, sentido Centro, quando foi surpreendido pelo motociclista, que teria avançado o sinal vermelho.

O Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo informou que o paciente, vítima de acidente de trânsito, deu entrada na Unidade, passou por atendimento e, mesmo com a indicação médica de observação, ele se recusou a ficar no hospital e evadiu-se.

Conforme o agente Macêdo da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), o motorista do carro dirigia sentido centro da cidade e pretendia chegar ao trabalho. Inicialmente não foi constatado sinais de embriaguez. Contudo, o homem ainda seria submetido ao teste de etilômetro.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a análise e remoção do corpo. A Polícia Civil investiga o caso, na tentativa de esclarecer as circunstâncias e todos os demais detalhes acerca do acidente.​ Com informações do portal O Impacto.