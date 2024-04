Motorista fica presa nas ferragens de carro após colisão em Mosqueiro

Uma colisão entre dois carros deixou duas pessoas feridas – uma delas presa nas ferragens de um dos automóveis – na manhã deste domingo (21/04), na avenida 16 de Novembro, em Mosqueiro, distrito de Belém. As autoridades não informaram como o acidente aconteceu.

Por volta das 9h, moradores comunicaram o acidente ao 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM). No local, as autoridades constataram o caso e identificaram as vítimas.

Fernando Fernandes Feitosa, que teve ferimentos leves, dirigia um Renault Duster Branco. O outro carro envolvido no sinistro de trânsito era um Nissan Versa Branco, conduzido por Jullie Fernanda Damasceno da Casta. Ela ficou presa nas ferragens após o veículo capotar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para socorrer Feitosa e Casta, além de retirar a mulher de dentro do automóvel com a ajuda de ferramentas apropriadas.

O tenente-coronel Anderson Costa Campos, comandante do 20º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), que atuou no resgate de Jullie, disse à reportagem que a mulher, que estava sozinha no automóvel, foi resgatada com vida para o Hospital Geral de Mosqueiro. “Fomos acionados e agimos com precisão e rapidez. Conseguimos tirá-la do veículo com vida. Esse procedimento padrão que fazemos é chamado de rebatimento de reto quando há capotamento”, explicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.