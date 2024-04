VÍDEO: Caminhão desgovernado invade padaria em Ribeirão Preto, SP

Um condutor perdeu o controle do volante e o caminhão que ele dirigia invadiu uma padaria na zona Oeste de Ribeirão Preto (SP). O incidente ocorreu no início da tarde deste sábado (20/04) e feriu, pelo menos, duas pessoas.

O momento foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, localizado na Avenida Ivo Pareschi, no Parque das Andorinhas. Em questão de segundos, o caminhão colide com a porta de vidro da padaria, quase atingindo clientes que aguardavam na fila para pagar. Havia uma criança entre os presentes no local.

O caminhão atingiu um freezer e a câmara fria do estabelecimento. De acordo com a dona do estabelecimento, o prejuízo ainda não foi calculado. À EPTV, afiliada da TV Globo, a proprietária relatou que o motorista estava estacionando o caminhão na rua quando foi atingido na lateral por outro veículo. Com a perda do controle, o caminhão subiu no canteiro central da via e invadiu a padaria.

Duas pessoas, não identificadas, foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas para um hospital da cidade paulista.