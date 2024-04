Caso do Porsche: delegado que pediu imagens de câmeras de PMs é afastado do caso

Na última quinta-feira (18), o delegado Nelson Alves foi removido do inquérito sobre o acidente envolvendo um Porsche que resultou em uma fatalidade e um ferido no mês anterior, na Zona Leste de São Paulo. Ele foi transferido do 30º Distrito Policial (DP), Tatuapé, para o 81º DP, Belém.

A decisão veio à luz após críticas internas e externas sobre a maneira como o delegado conduzia o inquérito do incidente ocorrido em 31 de março na Avenida Salim Farah Maluf. Além disso, o 30º DP pressionou a Polícia Militar (PM) a entregar as imagens das câmeras corporais dos policiais que responderam à ocorrência.

Questionado pela imprensa, o delegado confirmou sua saída do caso e do DP do Tatuapé, mas afirmou desconhecer os motivos por trás da mudança. "Ninguém sabe, só cumpro ordens", disse Nelson.

O inquérito ainda não foi concluído. O delegado Milton Burguese, anteriormente no 81° DP, assumirá a investigação, além de liderar outras relacionadas ao crime organizado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) negou que Nelson tenha sido afastado do caso, explicando que houve uma "mudança administrativa" que levou o delegado Milton ao 30° DP devido à sua experiência em investigações de crimes financeiros.

A defesa dos investigados no caso alegou vazamento de informações sigilosas do inquérito à imprensa, embora o caso esteja sob segredo de Justiça. Nelson negou ter divulgado qualquer conteúdo do inquérito quando questionado por seus superiores.

Nelson também solicitou à Polícia Militar as imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos no atendimento às vítimas do acidente, um pedido que foi reforçado na Justiça pelo delegado Marcos Casseb. No entanto, as gravações ainda não foram entregues à delegacia responsável pela investigação, o que teria causado desconforto na Polícia Militar.