VÍDEO: Prefeito de cidade no Marajó deixa bolo de aniversário cair na hora do parabéns

Um dos momentos mais esperados de um aniversário é o parabéns e a distribuição do bolo. Porém, em alguns casos, nem sempre a programação sai do jeito que se espera. No evento do prefeito de Portel, Vicente Oliveira, no Marajó, por exemplo, o bolo caiu antes dos parabéns. O momento inusitado foi compartilhado por internautas na web no último final de semana.

Nas imagens é possível ver que o doce desliza da base decorativa. No fundo, dá para ouvir o desespero de alguns convidados, no momento em que o bolo cai. “Pelo amor de Deus, caiu o bolo… não acredito”. Diversas pessoas aguardavam a celebração, com câmeras cinematográficas e telefones celulares e seguiam incrédulas pelo momento. Assista!

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)