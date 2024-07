Colisão entre motocicleta e ônibus na PA-370 deixa um morto

O motociclista Walace Pereira Oliveira, de 30 anos, morreu na noite do último domingo (21/07) em um acidente de trânsito na rodovia PA-370, conhecida como Santarém/Curuá-Una. Ele estava dirigindo uma moto quando colidiu na traseira de um ônibus.

O motorista do ônibus socorreu a vítima e ficou no local até a chegada dos órgãos de segurança. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e atendeu Walace. A vítima, que apresentava múltiplas fraturas no rosto, chegou a ser socorrido e levado para o Pronto-Socorro Municipal.

Walace passou por avaliação da equipe médica, mas não resistiu a uma parada cardíaca. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda resposta para saber como está o andamento da elucidação do acidente.