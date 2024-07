Adolescente e homem morrem após moto ser atingida por um caminhão, no Pará

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito no município de Trairão, no sudoeste do Pará. As vítimas foram um homem de 19 e um adolescente de 14 anos. Esse acidente ocorreu no terceiro fim de semana de julho. E apareceu no balanço parcial da “Operação Férias Escolares 2024”, divulgado, nesta segunda-feira (22), pela Polícia Rodoviária Federal no Estado.

Os acidentes foram registrados nas rodovias federais que cortam o Pará. Esse balanço corresponde ao período de 19 a 21 de julho (domingo). Nesse período, houve nove acidentes, dos quais três foram graves. Outras três pessoas ficaram feridas e, no total, seis morreram.

O acidente em Trairão ocorreu por volta das 15h30 de domingo, no quilômetro 563 da BR-163. Ainda segundo a PRF, o acidente foi uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um caminhão. Duas vítimas mortas, um homem de 19 e um adolescente de 14 anos, que estavam na motocicleta, enquanto o motorista do caminhão sofreu lesões leves.

A Polícia Civil informa que os ocupantes da motocicleta - José Roberto da Silva Ferreira e um adolescente - morreram no local. O motorista da carreta envolvida no acidente foi preso em flagrante por homicídio qualificado no trânsito com dolo eventual, por dirigir alcoolizado.

Imagens foram analisadas, perícias solicitadas e testemunhas foram ouvidas para auxiliar as investigações realizadas pela delegacia de Trairão.