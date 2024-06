Carreta tomba e motorista fica gravemente ferido na BR-163, no sudeste do Pará

Uma carreta tombou em uma curva próxima ao quilômetro 30 da BR-163, no trecho entre Itaituba e Trairão, no sudoeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (21). O condutor do automóvel, natural de Colíder, município no estado de Mato Grosso, ficou gravemente ferido. Até o momento, não se sabe o que levou a carreta a tombar na rodovia.

O homem, de nome não revelado, foi socorrido. No entanto, o estado de saúde dele atualizado não foi divulgado. Conforme o Portal Giro, o motorista da carreta trabalha para uma empresa de Sinop, também no Mato Grosso.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. Em nota, a PC informou que, "até o momento, o caso não foi registrado. A PC ressalta que é importante fazer o Boletim de Ocorrência. As denúncias podem ser feitas em delegacias ou on-line pela Delegacia Virtual. (https://www.delegaciavirtual.pa.gov.br)".

Com informações do Portal Giro