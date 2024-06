Homem é preso suspeito de matar cachorro a terçadada e ameaçar tutora no Marajó

Um homem de 52 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (21) suspeito de matar um cachorro com um terçado e também ameaçar a tutora do animal, em Portel, na Região de Integração do Marajó. Na casa do suspeito, que supostamente estaria bêbado, as autoridades encontraram sete adolescentes desassistidos, o que precisou da intervenção do Conselho Tutelar.

De acordo com o portal Notícia Marajó, o coronel Márcio Abud, responsável pelo 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, informou que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 10h para atender a ocorrência de ameaça e maus-tratos a animal. Assim que os policiais chegaram no local, encontraram o cão morto com um extenso corte na barriga.

O suspeito de matar o animal foi localizado na casa dele, com sinais de embriaguez. No local, estavam sete adolescentes de idades entre 13 e 14 anos. Ainda segundo Notícia Marajó, como não havia nenhum outro adulto ou responsável pelos menores no local, o Conselho Tutelar foi acionado para tomar as medidas cabíveis.

Merian Batista Trindade, tutora do cachorro, disse à PM que o suspeito de ser o autor do crime a havia ameaçado e matado o cachorro. O homem foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil da região. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.