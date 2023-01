Homem é preso após dar terçadada na cabeça de cachorro no Marajó

Cleyton da Silva dos Santos, 21 anos, conhecido como “Ghe”, foi preso no último domingo (15) por atacar um cachorro a golpes de terçado em Joanes, distrito de Salvaterra, no Marajó. O estado de saúde do animal não foi revelado e as autoridades não souberam explicar o motivo do suspeito agredir o animal.

De acordo com o relato da ocorrência do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), por volta de 21h30, o dono de um bar, identificado como José Roberto Moura Rabelo, de 50 anos, acionou a guarnição. O proprietário do estabelecimento denunciou a violência e disse que o suspeito estaria bebendo no local. Os policiais se dirigiram até o local e constataram o caso. Cleyton fugiu.

Em fotos compartilhadas nas redes sociais é possível ver a lesão na altura do maxilar do cachorro. A PM realizou incursões e localizou o suspeito na casa de Edenilson Conceição Silva, 32 anos, com que foi achado o terçado utilizado no crime de maus-tratos ao cão. ‘Ghe’ foi levado à Delegacia de Polícia Civil do Pará (PCPA) para realizar os devidos procedimentos.

A PCPA que o caso foi registrado na Delegacia do município de Salvaterra. Os policiais apresentaram Cleyton na Central de Flagrantes do município de Soure, onde foi colocado à disposição do Poder Judiciário.