Polícia Civil prende mulher por maus-tratos a cachorro em Paragominas

Uma mulher foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos de animais em Paragominas, município do sudeste paraense. Ela foi presa na última quinta-feira (5) por uma equipe da Polícia Civil, que contou com o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações recebidas pela polícia a partir de denúncia anônima , um cão de grande porte estaria sofrendo maus-tratos, vivendo em ambiente insalubre e sem os cuidados necessários. Os agentes foram em diligência até o endereço indicado e lá constataram o fato, efetuando a prisão da suspeita em flagrante.

O animal foi resgatado e encaminhado a uma entidade filantrópica, que disponibilizou os cuidados, alimentação e espaço adequado para que ele possa se recuperar. A suspeita foi encaminhada à unidade policial para o cumprimento das medidas de praxe. Após os procedimentos, ela foi colocada à disposição da Justiça.

A pena prevista para quem pratica abuso, maus-tratos, fere ou mutila animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é de até 5 anos de reclusão, conforme estabelece a lei 9605/98, em seu artigo 32, parágrafo 1.