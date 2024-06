Suspeito de espancar a filha de seis anos até a morte é encontrado morto

Oseas Marciel Soares, suspeito de espancar a filha, Paloma Fernandes, de 6 anos, até a morte, foi encontrado morto nesta sexta-feira (21/06). Segundo a polícia, o corpo foi encontrado em uma área de mata.

O juiz Alexandre Pacheco Carreira havia decretado a prisão preventiva de Oseas na quinta-feira (20/06). Ele afirmou que a medida era “imprescindível” para o sucesso das investigações. O suspeito havia fugido após o crime.

O crime

Paloma Fernandes, de 6 anos, foi espancada até a morte na casa em que morava com a mãe, na noite de terça-feira (18) em Cariacica, na Grande Vitória. O corpo dela foi encontrado ao lado do da mãe, Sônia Fernandes, de 46 anos, com graves ferimentos. Policiais civis apontam o pai como principal suspeito do crime. Vizinhos contaram que moravam na casa pai, mãe e filha.

A perícia da Polícia Civil afirma que a criança morreu devido a um corte profundo na cabeça.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)