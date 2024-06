Suspeito de decapitar e beber sangue de vítima no Pará é preso no estado da Paraíba

O suspeito de um crime bárbaro ocorrido em Anapu, no Sudoeste do Pará, foi preso na cidade de Conde, no Litoral Sul da Paraíba. A captura do investigado, chamado Eliseu Firmino da Silva, 49 anos, ocorreu na tarde de quarta-feira (19/06). Conforme as investigações, o homem teria decapitado a vítima e bebido o sangue após o homicídio. O crime ocorreu no ano de 1996.

A prisão, 28 anos após o crime, ocorreu em uma cooperação entre as policiais Civil do Pará e Paraíba, por meio da Delegacia de Areia, GTE da 12ªDSPC. Segundo as informações iniciais, a vítima do homicídio foi identificada como Ronaldo. Ele foi morto com golpes de facão devido a um desentendimento com Eliseu. Na época, testemunhas relataram que o suspeito havia dito que matou um cachorro e, por isso, iria beber o sangue.

Depois do caso, Eliseu teria sido preso, mas acabou solto em 2001, quando teria se envolvido em outro caso de homicídio. Após o novo crime, o suspeito teria fugido para a Paraíba, onde permaneceu até a atual prisão. Eliseu teria sido condenado a 30 anos de prisão e deve ser transferido para um presídio em Vitória do Xingu.