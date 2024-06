Como escolher protetor solar para usar no verão? Descubra qual é o melhor para sua pele

O protetor solar é item indispensável para todas as estações do ano. Do verão ao inverno, o produto deve ser aplicado na pele para prevenção de fotoenvelhecimento, queimaduras, manchas e doenças, como o câncer de pele. De acordo com o Ministério da Saúde, esse é o câncer mais recorrente no Brasil e no mundo, causado, principalmente, por exposição excessiva ao sol.

Esse produto pode ser encontrado em diversas formas, com variados graus de proteção e para áreas específicas do corpo. A principal função do protetor solar é reduzir os impactos da radiação ultravioleta (UV) emitida pelo astro-rei. Confira abaixo mais informações sobre protetor solar e veja dicas de qual usar.

O que é FPS no protetor solar?

O protetor solar apresenta em sua embalagem a identificação do FPS, o Fator de Proteção Solar. Do 30 ao 90, cada número de FPS representa um período em que a pele fica protegida dos raios solares. Diferente do que se imagina, o FPS não indica o grau menor ou maior de proteção, mas o tempo em que ele se mantém agindo.

O grau mínimo indicado é FPS 30. Conforme o número aumenta, mais tempo de proteção ele garante. Por exemplo, se a pele leva cinco minutos para apresentar vermelhidão quando exposta ao sol, ao utilizar um protetor solar com FPS 70, a pele estará protegida por 350 minutos. Ou seja, quanto mais alto o FPS, mais tempo dura a proteção.

O que é proteção UVA e UVB?

As siglas UVA e UVB representam, respectivamente, raios ultravioleta tipo A e B emitidos pelo sol. O protetor solar UVA garante segurança quanto ao envelhecimento precoce e câncer de pele. Enquanto isso, o UVB protege contra queimaduras solares.

Quais são os tipos de protetor solar?

O protetor solar pode variar conforme a composição, formato do produto e o local de aplicação, como rosto, lábios e corpo.

Tipos de composição do protetor solar

Protetor solar físico

Esse tipo de composição cria uma barreira contra os raios solares, uma espécie de “bate e volta”. Ao atingirem a pele, os raios são expelidos pelos compostos do protetor solar. O protetor solar físico é mais resistente ao suor e garante maior proteção para peles sensíveis e em atividades físicas. Entretanto, por criar uma camada na pele, ele pode ficar esbranquiçado.

Protetor solar químico

Diferente do protetor solar físico, o químico reage com os raios solares e os torna seguros para a pele por meio da neutralização. Por não deixar resquícios na pele e aderir com maior facilidade, é indicado para usar antes da maquiagem.

Tipos de formatos do protetor solar

Protetor solar em creme

O protetor solar em creme possui textura mais pesada e é recomendado para pessoas com a pele seca. Normalmente, esse tipo de protetor é encontrado para uso corporal, mas também pode ser visto em produtos de maquiagem, como base e corretivo.

Protetor solar líquido

Com textura fluida, o protetor solar líquido é indicado para quem tem pele oleosa e acneica. É um dos mais comuns, sendo facilmente encontrado em supermercados e farmácias.

Protetor solar em bastão

O protetor solar em bastão é indicado para quem precisa de maior resistência à água e ao suor, especialmente praticantes de atividades físicas. Com aplicação tranquila no rosto, esse produto não traz peso à face e é recomendado para todos os tipos de pele.

Protetor solar em spray

Apesar da praticidade, o protetor solar em spray exige maior atenção. É necessário cuidado ao aplicar para evitar que áreas do rosto ou corpo fiquem sem proteção. Esse produto é eficaz, assim como os demais formatos.

Protetor solar em pó

O protetor solar em pó não é eficaz quando utilizado sozinho. Esse tipo de produto é indicado para reaplicação do protetor solar facial e deve ser usado sobre outro protetor. Devido a sua alta cobertura, seu uso é indicado com maquiagem.

Qual protetor solar escolher?

Na hora de escolher o protetor solar, é preciso considerar as questões citadas acima para que o produto seja eficaz e agradável. Veja o passo a passo para escolher o melhor protetor solar.

1. Defina o Fator de Proteção Solar (FPS)

Quanto menor o FPS, menos tempo de proteção ele garante à pele. Para escolher, é necessário entender o tipo de pele. Em casos de adultos com pele clara e sensíveis, pessoas com histórico de câncer na família e como doenças de pele, é recomendado o uso de protetor solar com FPS 50 ou mais, visto que possuem maior tendência ao câncer de pele. A mesma indicação vale para crianças, pois têm maior sensibilidade.

2. Defina o tipo de proteção: UVA, UVB ou ambas

O protetor solar mais indicado é aquele que possui proteção contra raios UVA e UVB.

3. Defina a composição e o formato

Para isso, é necessário considerar o estilo de vida. Em casos de praticantes de atividades físicas com exposição ao sol, o indicado é protetor solar físico em bastão. Se não há exposição solar direta e constante, o protetor solar químico líquido, em creme ou spray pode ser utilizado. É importante ressaltar que o uso do protetor solar em pó deve ser feito para reaplicação ou com maquiagem, utilizando outro formato em conjunto.

