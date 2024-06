Verão 2024: começa a busca por produtos moda praia em Belém

Com a proximidade das férias de julho que, em Belém, coincidem com o verão amazônico, o mercado de moda praia na cidade de Belém começa a mostrar sinais de aquecimento. Vendedores e consumidores ouvidos nesta quarta-feira (19/06) falam sobre o comércio de produtos para essa temporada, cuja tendência é de encarecimento na comparação com o verão anterior, por conta da inflação. No entanto, comprar antecipadamente pode ser uma saída para aproveitar melhores preços.

Silvana Corrêa, 57, vendedora de uma loja de vestuário localizada na rua Santo Antônio, no centro comercial de Belém, relata um aumento na procura por biquínis, maiôs e saídas de praia, com preços variando entre R$ 19,99 e R$ 59,99. "Graças a Deus, o movimento está começando a aumentar," comenta Silvana, destacando que os preços subiram um pouco em comparação ao ano passado. Ela prevê um aumento significativo nas vendas a partir do final de junho.

A doméstica Miraci Medeiros, 43, é uma das consumidoras que resolveu antecipar as compras para aproveitar preços mais baixos antes da alta temporada. "Eu vim logo porque quando chega mais perto fica mais caro," explica. Miraci planeja gastar até R$ 100 em biquínis e maiôs.

A doméstica Miraci Medeiros, 43, escolhendo um maiô para o verão amazônico de 2024 (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O esposo de Miraci, o carpinteiro Lucimauro Gonçalves, 52, menciona que prefere adquirir shorts e outros itens para o verão antes do pico de vendas. "Eu gosto de comprar coisa cara para passear, mas barato para trabalhar," diz Lucimauro, destacando os diferentes tipos de investimento conforme a finalidade.

No shopping da rua Conselheiro João Alfredo, a representante de uma confecção de Cabo Frio (RJ) que expõe seus produtos em Belém, Brenda Batista, 27, conta que disponibiliza uma coleção exclusiva para a região, voltada para o público feminino. "A preferência das consumidoras daqui é por cores vibrantes e estampas marajoaras," diz Brenda, que projeta um aumento de até 60% nas vendas em comparação ao ano anterior. Para o verão de 2024, a confecção carioca estabeleceu os preços únicos de: R$ 69 para cangas estilo saia; R$ 75 para saídas-vestido; R$ 79 para biquínis e R$ 89 para maiôs.

A empreendedora Tiana Rocha, 37, já escolheu um dos biquínis que vai usar nas próximas férias (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Tiana Rocha, empreendedora de 37 anos, observava um dos modelos de bíquini que a agradou para curtir as praias amazônicas no mês de julho. “Me chamou a atenção pelo fato de favorecer o corpo da mulher e pelos detalhes um pouco rústicos. Eu costumo sempre ver na internet o que está na tendência," comenta a consumidora, que revelou não gostar de repetir as roupas de banho a cada saída: para as praias de águas barrentas, ela prefere tons escuros (para não manchar); enquanto para piscinas, ela arrisca usar biquínis de cores mais claras. “Pra todos esses, eu não gasto mais de R$ 150”, finaliza.

Acessórios

Além das roupas de banho, a procura por itens para diversão também começa a aquecer. Rafael Negrão, vendedor de uma loja de variedades na rua Quinze de Novembro (entre as travessas Padre Eutíquio e Oriental do Mercado) ressalta que a demanda por boias começa a crescer logo após a temporada de Dia das Mães.

O vendedor Rafael Negrão, 32, mostra boias para diversão aquática (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Com preços entre R$ 95 e R$ 105, Rafael observa que muitos clientes, especialmente vendedores de praia que compram no atacado para revender em Mosqueiro e Outeiro, compram antecipadamente para se preparar para a alta temporada. "A expectativa de aumento no faturamento é grande", conclui.