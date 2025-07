Criptomoedas: bitcoin recua com realização de lucros após recorde histórico

O bitcoin operou em queda nesta terça-feira, 15, à medida que os traders realizam lucros depois que a criptomoeda atingiu recordes de alta desta segunda, 14. Investidores também digerem o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, que veio em linha com as expectativas, e o avanços da regulamentação do setor pelo governo americano.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin caía 2,03%, a US$ 117.374,97. O ethereum avançava 2,77%, a US$ 3.070,62, segundo cotações da Binance.

O recente rali do bitcoin foi impulsionado pelo otimismo em torno de possíveis avanços na regulamentação de ativos digitais dos EUA, os quais podem apoiar as políticas favoráveis à criptomoedas de Trump, diz o Tickmill Group.

O presidente americano pressionou hoje os republicanos da Câmara dos Representantes a aprovarem um projeto de lei sobre ativos digitais que, segundo ele, colocaria os EUA à frente do resto do mundo no setor. Em postagem na Truth Social, Trump afirmou que "TODOS OS REPUBLICANOS DEVEM VOTAR SIM!" no projeto batizado de Genius Act.

A votação ocorre nesta tarde, de acordo o próprio republicano. "A Câmara votará em breve um projeto tremendo para tornar os Estados Unidos o LÍDER NÚMERO UM, INDISCUTÍVEL, em ativos digitais - ninguém faz melhor!", escreveu.

Apesar da realização de lucros hoje, a recente recuperação do bitcoin pode ainda ter um longo caminho a percorrer, diz Hina Joshi, diretora de ativos digitais da TP ICAP. As instituições financeiras esperam que o Federal Reserve (Fed) retome os cortes nas taxas de juros ainda este ano, o que beneficiará ativos de risco, ressalta ela.

O mercado está precificando um corte acumulado de 50 pontos-base até dezembro pelo Fed, segundo ferramenta do CME Group.

*Com informações da Dow Jones Newswires