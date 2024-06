Procedimentos estéticos fazem parte do combo 'Projeto verão'

Quem está empenhado para o Projeto Verão além de focar nas atividades físicas para alcançar o “shape” perfeito também vai em busca de procedimentos extras em clínicas estéticas. A ideia é agregar o máximo de recursos para desfilar a boa forma nas praias e balneários. A esteticista Luane Michele Pereira Favacho é esteticista e cosmetóloga há 6 anos e destaca sobre a importância dos procedimentos e também confirma que a busca aumenta nesse período do ano.

A esteticista destaca que nesse período do ano ocorre aumento nos atendimentos tanto na área da face como no corpo de forma geral. E os procedimentos mais procurados são limpeza de pele e detox corporal, que é o famoso desinchar, que é para retenção de líquido e também ajuda a amenizar a celulite. “Aqui na clínica, nesse período pré-férias os procedimentos mais procurados são esses de limpeza para o rosto, pois as pessoas já se preocupam em cuidar da pele por causa do sol. E também tem o plano desinchar, que é um plano que as pessoas geralmente associam com as atividades físicas”, destaca a esteticista.

A psicóloga Yana Wanzeller Granhen, 33 anos, está fazendo tratamento estético para flacidez e também de redução de gordura localizada. Ela explica que busca os procedimentos para aliar com a musculação, que por si só não consegue abranger o objetivo que deseja. “Por isso eu sempre tento aliar os procedimentos estéticos, com a atividade física e alimentação”, destaca Yana.

Ela começou a fazer os procedimentos estéticos já na fase adulta e conseguiu identificar que eles são importantes para aliar ao bem-estar e saúde. “Chegou um momento em que percebi que o exercício físico não era o suficiente para abranger certos detalhes do meu corpo. E essa busca por aperfeiçoar a parte física contribui para a auto-estima e para a forma como nos olhamos no espelho”, destaca.

Procedimentos estéticas são aliados a atividade física e alimentação (Cristino Martins / O Liberal)

Sobre a importância dos procedimentos à saúde, Luane Favacho explica que os procedimentos corporais contribuem para a oxigenação do corpo, melhora a circulação sanguínea e ajuda a ter maior energia, que agrega na saúde física e mental.

"Aqui na estética a gente sempre fala para os clientes agregarem também a alimentação, ingerir menos açúcar durante a semana e praticar atividade física para justamente acelerar o metabolismo e a pessoa conseguir perder ou até mesmo tonificar o músculo. Então, a atividade física é essencial e alimentação também. Até porque alimentação, atividade física e estética é um combo de sucesso que você consegue o resultado mais rápido e eficaz sem precisar de cirurgias”, pontua a esteticista.

Yana, que faz uso do procedimento há alguns anos, concorda, pois ela faz uso do combo para a busca do melhor corpo. “Mas eu também acredito que esse combo motiva a permanecermos com hábitos saudáveis, pois é como se o procedimento fosse o acelerador e ponto chave para que o processo ocorra de maneira mais rápida. Claro que é importante ter acompanhamento com profissionais qualificados. E outro ponto importante é a saúde mental, pois a forma que nos olhamos no espelho nos dá confiança até para outras área da nossa vida, interagir socialmente, se relacionar com as pessoas. Portanto, a saúde física está diretamente aliada com a saúde mental e nos torna capazes para viver uma vida mais saudável”, destaca Yana que é psicóloga .

Conheça alguns procedimentos corporais

Esfoliação Corporal

A esfoliação corporal é um dos procedimentos mais básicos, mas essenciais, na área da estética. Nesse caso, deve-se aplicar produtos com grânulos na pele, promovendo a remoção de células mortas durante uma massagem relaxante. Proporciona uma pele mais limpa e lisa; Facilita a absorção de outros produtos, como hidratantes; Renova e rejuvenesce a aparência da pele.

Drenagem Linfática

A drenagem linfática é mais do que apenas um tratamento estético; é um impulsionador da saúde e do bem-estar geral. Através de movimentos suaves e sistemáticos, a drenagem acelera o processo de remoção de líquidos e toxinas do corpo.

Melhora a circulação sanguínea e a vascularização;

Estimula o metabolismo;

Reforça a autoestima e a disposição.

Endermoterapia

semelhante a uma massagem modeladora, ele atua com técnicas mais profundas auxiliando na modelagem corporal. Além de melhorar o aspecto da pele, melhora a circulação reduzindo o aspecto da celulite. Outro benefício é a redução da flacidez da pele devido a este procedimento aumentar os níveis de colágeno e nutrição dos tecidos.

Criolipólise

A criolipólise, também conhecida como congelamento de gordura, consiste na aplicação de frio na pele para produzir dois efeitos. Primeiro, as células de gordura são congeladas, o que as obriga a morrer e, posteriormente, serem eliminadas pelo organismo. Em segundo lugar, os vasos sanguíneos se dilatam no final da sessão e o suprimento de oxigênio aumenta.