Verão deve aumentar ofertas de emprego no Estado, avaliam recrutadores

O verão costuma ser uma época do ano de boas oportunidades para quem está em busca de emprego, principalmente quem deseja um trabalho temporário. No mês de julho, várias empresas do Pará oferecem oportunidades em divesos segmentos, principalmente relacionados ao turismo, lazer e comércio, avaliam recrutadores paraenses.

Shyrlene Antunes, recrutadora de uma empresa que faz consultoria em Recursos Humanos, afirma que a maior parte das vagas estão ligadas à movimentação gerada em julho, por ser um período em que as pessoas costumam viajar mais e que também movimenta o comércio.

“As oportunidades de emprego temporário geralmente são para consultor de vendas, promotores de vendas (para divulgação e reafirmação de posicionamento de marcas no mercado de trabalho), principalmente em ramos ligados ao verão, como empresas do ramo de ar-condicionado, bebidas, resorts, e até em colônia de férias”, declara Antunes.

Além dessas funções, Jessica Santos, diretora executiva de uma agência de empregos, diz que os setores que mais contratam nesse período são as redes hoteleiras, restaurantes e empresas de eventos.

Shyrlene diz que, apesar de temporárias, as oportunidades de emprego devem ser aproveitadas pelos profissionais pelos potenciais que elas oferecem. “São vantajosas pois o empenho e desenvoltura, certamente, serão avaliados, e isso pode contribuir muito para uma futura oportunidade de contratação na mesma empresa ou até mesmo em outras já que este profissional está na linha de frente do atendimento, fazendo com que ele seja notado através de suas habilidades profissionais e até mesmo pessoais”, explica a recrutadora.

Jéssica acredita que o período de experiência é uma “oportunidade que os candidatos têm de aprimorar suas habilidades com atendimento ao público, comunicação, paciência e relacionamento interpessoal”. “Se colocando à disposição dos trabalhos temporários, você estará mais habilitado para mostrar mais potencial para os recrutadores”, completa a diretora.

Contratações

Para Jean Carlos, diretor de uma empresa de segurança e tecnologia, foi possível realizar novas contratações durante o mês de julho devido a alta na demanda de clientes no período. “O mês de julho promete bastante oportunidade, uma vez que tivemos uma alta na contratação de sistemas de monitoramento. Isso se deve ao fato de que muitas pessoas viajam, ficam fora de suas residências e sentem a necessidade de monitorar à distância, algo que nossas soluções oferecem”, revela Jean.

No segmento, as oportunidades não se restringem à capital paraense, mas também para cidades no interior do Pará. “Estamos contratando, com frequência, pessoas com expertise e experiência em Telecom, tais como técnicos de fibra ótica, técnicos de fusão, ajudantes e auxiliares de TI. Não digo que são contratações temporárias, mas, em sua grande maioria são contratações em formato Pessoa Jurídica, com tempo de contrato de um ano, no qual o profissional é designado para atender chamados e ordens de serviços dos clientes”, detalha Jean.

Jessica Santos orienta que os profissionais que vão se candidatar explorem a prestatividade durante o recrutamento.“Disponibilidade de horário é muito importante, dependendo do segmento, e proatividade. Atualmente, as empresas estão dispostas a dar oportunidade a quem se mostra com total interesse e vontade de aprender”, finaliza.