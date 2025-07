Banco da Amazônia aposta em nova marca e modernização

O Banco da Amazônia apresenta nesta quarta-feira (9), uma renovação de marca, com novidades na identidade visual e no posicionamento estratégico. Essa mudança representa a aposta da instituição financeira em modernização, para se tornar um banco comercial moderno, com foco na digitalização, na ampliação do portfólio de produtos e na intensificação do impacto socioeconômico na região amazônica. As novidades acompanham inovações como: o lançamento da maquininha de pagamento, cartões de crédito, modernização de agências e uma nova plataforma virtual.

A nova maquininha de pagamento marca a entrada do banco no mercado de adquirência e representa um ponto alto do investimento em modernização. O equipamento irá operar com o sistema Android, contando com visor touch screen. E, além de permitir as transações via Pix, as operações nos cartões de débito e crédito, com liquidação em até um dia útil, conforme o plano escolhido. Para estimular a adesão, o equipamento ainda contará com isenção no aluguel pelos dois primeiros meses.

Parte da modernização da instituição será direcionada as agências e aos serviços. Isso inclui o lançamento de cartões de crédito, o que inclui o Cartão Pólen, inspirado na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A entrega do novo site da instituição também está prevista ainda para este semestre. O banco opera em todos os nove estados que integram a Amazônia Legal.

Quanto ao novo slogan elaborado: “Sonhar. Mover. Impactar.”. O objetivo é traduzir o compromisso do banco com inovação, proximidade e protagonismo regional. A elaboração desse novo posicionamento contou com mais de 1.600 colaboradores e clientes.

VEJA MAIS

Resultados

As novidades anunciadas acompanham uma boa fase na instituição, que registrou um lucro líquido de R$ 307,5 milhões no primeiro trimestre deste ano, além de contratar cerca de

R$ 4,3 bilhões em créditos, principalmente em linhas voltadas à agricultura familiar, pequenos empreendedores e projetos sustentáveis. Para o presidente do banco, Luiz Lessa, os resultados refletem investimentos em tecnologia e demais setores nos últimos anos.

“Mais que a mudança de símbolo, a nova marca é o símbolo de uma mudança que amplia nossa atuação sem perder nossa essência. Com a modernização dos serviços financeiros, queremos disputar a principalidade dos clientes neste segmento”, afirma Luiz Lessa.