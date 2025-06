Parceria entre Banco da Amazônia e Caixa amplia serviços em lotéricas no Pará

Clientes do Banco da Amazônia (BASA) já podem realizar saques e depósitos em contas correntes e poupança nas casas lotéricas da Caixa Econômica Federal. A medida faz parte de uma parceria entre as duas instituições financeiras e tem como objetivo ampliar o acesso a serviços bancários básicos em todo o país, especialmente na região amazônica.

No Pará, 309 casas lotéricas estão disponíveis para atender os clientes do BASA. No total, são mais de 13 mil unidades em todo o Brasil, sendo cerca de 1.300 localizadas nos estados da Amazônia Legal, distribuídas por 696 municípios. Os limites para movimentação são de até R$2 mil por dia para saques e até R$1 mil para depósitos.

Segundo o Banco da Amazônia, a parceria representa um avanço na inclusão financeira e no desenvolvimento socioeconômico das populações atendidas, muitas delas em áreas de difícil acesso a agências bancárias tradicionais.

Presidente do BASA destaca união de forças entre bancos federais

O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, avalia que a medida melhora o atendimento e contribui diretamente para o desenvolvimento regional. Segundo ele, a parceria entre os bancos federais é estratégica para promover mais qualidade de vida à população.

“Para que a gente possa oferecer à população o melhor serviço bancário, o melhor crédito, oferecer o crédito onde precisa, para que a gente possa desenvolver aquela região, gerar emprego e renda, e é isso que o Brasil precisa”, considera Lessa.

Ele também ressalta a relevância institucional do BASA e da Caixa na Região Norte e reforça que a parceria fortalece a missão dos bancos públicos:

“A gente conhece o tamanho da Caixa, a importância que a Caixa tem, e o Banco da Amazônia tem a sua relevância na Região Norte. E a combinação dessas duas coisas é a união de forças dos bancos federais. Afinal, trabalhamos debaixo do mesmo guarda-chuva, que é levar à população serviço bancário, crédito para quem precisa, levar a bancarização da população e, acima de tudo, dentro dos nossos financiamentos, para gerar emprego e renda para a população.”

Mais acesso, menos filas: vantagens da iniciativa para os clientes

Lançado oficialmente em maio de 2025, o convênio entre o BASA e a Caixa traz benefícios não apenas para os clientes, mas também para as instituições envolvidas e para as comunidades onde atuam.

Do ponto de vista do usuário, a principal vantagem é a ampliação do acesso a serviços essenciais, como saques e depósitos, com mais praticidade e conveniência. Essa facilidade é especialmente relevante em municípios menores ou em regiões afastadas dos grandes centros urbanos, onde a presença de agências bancárias costuma ser limitada.

Além disso, o banco destaca que a iniciativa deve contribuir para a redução das filas nas agências do BASA, uma vez que parte da demanda poderá ser absorvida pelas lotéricas, desafogando o atendimento nas unidades físicas.