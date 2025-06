Casais empreendedores transformam amor em negócios de sucesso

Neste Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, o amor ganha novas formas de expressão ao ultrapassar o campo do romantismo e se firmar também no universo do empreendedorismo. Muitos casais vêm descobrindo que união, confiança mútua e planejamento são ingredientes não apenas para relacionamentos sólidos, mas também para empreendimentos prósperos. A vida a dois, iniciada no âmbito pessoal, se estende ao profissional e gera histórias marcantes de superação e crescimento.

De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2024), divulgado pelo Sebrae, o Brasil possui 47 milhões de pessoas envolvidas em alguma atividade empreendedora, o que corresponde a uma taxa de 33,4% — a mais alta registrada nos últimos quatro anos. Já a Pesquisa Global de Empresas Familiares 2023, realizada pela PwC, aponta que 84% dos empresários familiares brasileiros esperam crescimento nos próximos dois anos, sendo a confiança entre os membros um dos principais fatores para esse otimismo.

É nesse cenário que os casais empreendedores vêm ganhando destaque. Apesar dos desafios de equilibrar a vida profissional e pessoal, muitos mostram que, com diálogo, organização e disciplina financeira, é possível construir negócios duradouros e bem-sucedidos.

Um exemplo disso é o casal Ana Paula Barradas e Glauber Queiroz, que estão juntos há 11 anos e há sete comandam a Casa das Ferragens, em Belém. No início, Ana Paula dividia seu tempo entre os papéis de mãe, esposa e empreendedora, enquanto Glauber mantinha um cargo público com plantões. “Foi uma fase muito difícil. A loja tinha apenas quatro funcionários e a rotina era bastante puxada”, relembra Ana Paula.

A mudança veio com mais maturidade e organização. Desde o começo, o casal adotou a separação entre as finanças pessoais e empresariais — um passo fundamental que contou com o apoio do Sicredi. “Desde o início, o Sicredi acreditou em nós. Nos orientou, ofereceu crédito para capital de giro e foi essencial para nosso crescimento. Hoje, todas as nossas operações financeiras passam pelo Sicredi. É uma parceria que deu muito certo”, conta Ana Paula.

O Sicredi oferece soluções financeiras completas para empresas de todos os portes, incluindo crédito, consórcios, seguros, investimentos e ferramentas para controle de fluxo de caixa. Em 2024, o volume de crédito para empresas no Sicredi, no Pará, superou R$ 5,5 bilhões, em mais de 351 mil operações — 95% destinadas a micro, pequenas e médias empresas.

Segundo Mayara Oliveira, consultora de Negócios do Sicredi, o diferencial está no atendimento personalizado. “Contamos com gerentes que compreendem as necessidades específicas de cada empresa e associado. Nossa missão é ajudar o empreendedor a planejar estrategicamente, organizar as finanças, aumentar o faturamento e garantir a saúde financeira de forma sustentável. Uma movimentação financeira clara e regular facilita o acesso a crédito com taxas competitivas. Também disponibilizamos soluções digitais modernas que tornam a gestão mais prática e segura”, destaca.

Disciplina e sintonia: chaves do sucesso

Para Maria Tamires Adelino, consultora de Investimentos do Sicredi, o sucesso em empresas familiares depende da sintonia entre os envolvidos. “Quando há alinhamento de valores e metas de longo prazo, a empresa toma decisões com mais segurança e resiliência”, afirma. Ela alerta para o risco de misturar finanças pessoais com as da empresa, prática comum entre casais e que pode comprometer tanto o negócio quanto o relacionamento.

Hugo Deleon e Kerllys Salvador viveram essa realidade. Casados há 10 anos, são sócios em duas empresas de tecnologia — a Criativa Imports, em Brasil Novo, e a Lion Conceito, em Altamira. “No começo, a gente misturava tudo. Pagávamos contas pessoais com o dinheiro da loja, não sabíamos o que era lucro ou prejuízo”, conta Kerllys.

A virada veio com aprendizado e organização. O casal estruturou um setor financeiro separado, o que trouxe clareza e segurança para o crescimento do negócio. “Hoje sabemos exatamente o que é da empresa e o que é nosso. Isso fez toda a diferença”, destaca Kerllys.

O apoio do Sicredi também foi decisivo para essa transformação. “Um gerente acreditou mais na gente do que nós mesmos naquele começo. Com o primeiro crédito de capital de giro, conseguimos reorganizar tudo. Hoje, o Sicredi está presente em cada etapa do nosso dia a dia. É mais que um banco — é um parceiro”, afirma Hugo.

Dicas para casais que querem empreender juntos

A consultora Maria Tamires lista orientações importantes para quem deseja seguir esse caminho:

Definam metas claras de curto, médio e longo prazo

Mantenham orçamentos distintos para a empresa e a vida pessoal

Revisem periodicamente o planejamento

Utilizem contas bancárias separadas para o negócio e para o casal

Estabeleçam um pró-labore para cada sócio

Evitem misturar finanças pessoais com as empresariais

Tenham uma reserva financeira pessoal

Invistam em uma comunicação clara e frequente.