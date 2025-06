Dia dos Namorados movimenta motéis em Belém e faturamento cresce 40%

Não são poucos os casais que comemoram o Dia dos Namorados em motéis em Belém. Tanto é assim, que, há filas de espera e a capital paraense tem histórico de alta rotatividade nos estabelecimentos. A informação é do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará (SHRBS-PA), que estima um aumento de 30% a 40% no faturamento.

“Sim... sim... a expectativa é muito boa para os motéis. Eles têm a maior lucratividade nesse dia, porque a partir das dez e meia da manhã até a madrugada do dia 13, eles têm praticamente 100% de ocupação. Em geral, durante o dia fica em cerca de 80% e, à noite, 100% de ocupação”, afirma Fernando Soares, o assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará.

Soares observa que a estimativa sobre o ganho financeiro é variável por haver padrões diferenciados de estabelecimentos com serviços diversificados. A faixa etária do público frequentador também varia, mas em geral, são namorados, noivos, pessoas já casadas e quem aposta em encontros fortuitos, ou seja, relações amorosas que acontecem de modo imprevisto, casual.

Motéis conciliam boa culinária e bom serviço de hospedagem, diz sindicato do setor

“Os motéis oferecem almoço e jantar, com serviços distintos. São locais que procuram conciliar uma boa culinária com bom serviço de hospedagem, e, por isso, eles têm sucesso”, diz Fernando. Ele observa que foi-se o tempo que os motéis só garantiam boas acomodações para os hóspedes. As empresas passaram a ofertar serviço de cozinha, bons drinks, entre outros atrativos para quem opta pela comemoração do Dia dos Namorados em motéis.

"Ano passado a gente calculou um ganho de cerca de 30% a 40% de faturamento a mais em algumas empresas, considerando um dia normal da semana. Tem algumas promoções, por exemplo, tem um determinado meio de hospedagem que oferece passeio de barco, faz um combo: o passeio de barco, jantar e o apartamento para o casal. Quer dizer, os donos dos estabelecimentos procuram diversificar, ser inventivos para poder atrair o público”, afirmou o advogado sindical.

Anúncios ousados

Em breve pesquisa de anúncios de motéis em páginas da internet e perfis do Instagram, em Belém, percebe-se estratégias de negócios para atrair clientes e aumentar a receita dos locais. Em geral, os estabelecimentos oferecem pernoites por valores entre R$ 235 até R$ 700, para horários entre 21h até uma hora da madrugada. Alguns anúncios são ousados, e informam inclusive uma taxa adicional a partir da terceira ou quinta pessoa.

Em perfis no Instagram, em Belém, é possível encontrar suítes anunciadas como de luxo por R$ 110, duas horas; suítes lost (R$ 218, duas horas); suítes Premium (R$ 310, duas horas).

Em geral, não se faz reservas em motéis, principalmente no dia 12 de junho, porque os casais não param de chegar. “O Dia dos Namorados é uma data importante. Belém tem alguns motéis top de linha. Eles têm um cardápio de cozinha fantástico e também um bom serviço de manutenção das instalações. Você pisa numa parede, sai, eles mandam pintar a parede. É zelo e esses têm preços mais elevados, a partir deles, há outros com instalações mais modestas”, afirmou o assessor jurídico.