Congresso em Belém une turismo, comunicação e povos da floresta

Com o tema “Sustentabilidade também se faz com informação”, teve início nesta quarta-feira (11/6), em Belém, o 2º Congresso de Jornalistas e Comunicadores de Turismo da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Febtur). O evento segue até o dia 15 deste mês e reúne jornalistas, comunicadores, lideranças indígenas, representantes de instituições públicas e privadas, além de autoridades ligadas aos setores turístico e ambiental.

A abertura ocorreu na Estação Gasômetro, no Parque da Residência, em São Brás, um dos espaços mais simbólicos da capital paraense. Durante a cerimônia e coletiva de imprensa, os participantes reforçaram a importância de uma comunicação comprometida com os desafios contemporâneos, sobretudo no contexto amazônico.

Para a coordenadora de Diversidade, Afroturismo e Povos Originários da Embratur, Tânia Neres, a imprensa tem papel essencial na construção de narrativas sobre a Amazônia. “Uma das prioridades do governo é a Amazônia, especialmente com a chegada da COP 30. Precisamos mostrar ao mundo o que realmente é a Amazônia”, disse, ao destacar a necessidade de alinhamento entre jornalistas e ações governamentais para uma divulgação positiva e estratégica da região.

A escritora, artista e doutora em Linguística Márcia Kambeba também participou da abertura, reforçando a ancestralidade e o conhecimento tradicional dos povos originários sobre o meio ambiente. Em sua fala, mencionou a terra preta de índio, um tipo de solo fértil criado há séculos por populações indígenas, como exemplo da convivência harmônica com a floresta.

“Os povos originários, ribeirinhos, quilombolas, todos que vivem sob esse ‘monte verde’ que é a floresta amazônica têm uma compreensão profunda da natureza e da vivência nesses territórios”, afirmou. Além de sua fala na coletiva, Kambeba apresentou a performance artística “Falas da Floresta”, que uniu dança, música e imagens em uma homenagem aos saberes da Amazônia.

Papel da comunicação

O presidente nacional da Febtur, Gorgônio Loureiro, destacou que a comunicação tem um papel transformador e que os profissionais da imprensa devem ser protagonistas na defesa do meio ambiente. “A floresta amazônica é vital para o equilíbrio climático do planeta. Precisamos compreender que não estamos separados da natureza, fazemos parte dela. Quando destruímos a floresta, destruímos a nós mesmos”, afirmou.

Participantes do 2º Congresso de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Divulgação/Febtur)

A presidente da Febtur Pará, Christina Hayne, reforçou o impacto coletivo do congresso. “Realizar este congresso é confirmar que nossos projetos coletivos têm valor. Precisamos comunicar com responsabilidade, aproximar os cidadãos das questões que impactam nosso país”, disse.

Programação diversa

Com mais de 100 congressistas vindos de diferentes regiões do Brasil e de países como Uruguai, Argentina e Colômbia, o congresso promove uma intensa troca de experiências. A programação inclui mesas técnicas, oficinas, rodas de conversa, atividades vivenciais com comunidades locais, apresentações culturais e gastronomia regional.

O evento conta com o apoio do Ministério do Turismo, Sebrae Pará, Governo do Estado do Pará, prefeituras de Belém, Augusto Corrêa e Salinópolis, além de entidades e empresas do setor turístico, cultural e empresarial da região.