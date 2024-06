Emprego no Google: gigante tem diversas vagas abertas no Brasil em diferentes áreas

O Google continua aumentando o investimento no Brasil e vai abrir vagas de empregos em várias áreas e ocupar ainda mais seus escritórios no país. São vagas para engenheiros, gerentes de produto e cientistas de dados. Durante o Google for Brasil, realizado nesta terça-feira (11), Royal Hansen, vice-presidente de engenharia em privacidade, proteção e segurança do Google, anunciou que a expansão no país, por meio de um novo centro de engenharia e contratação de talentos, vai ajudar a fomentar a inovação e a segurança nos produtos Google com impacto em todo o mundo.

O Google anunciou a abertura, em 2026, do seu novo Centro de Engenharia de São Paulo, localizado em um dos prédios do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo. O novo escritório faz parte do IPT Open, iniciativa do instituto que busca promover e fortalecer o ecossistema de inovação no local. Para viabilizar essa expansão, o Google está abrindo gradativamente centenas de novas vagas em áreas como de Engenharia de Software em seus escritórios de São Paulo e Belo Horizonte (MG). Ainda neste ano, o Google dará início às obras de readequação do espaço que passará a receber parte dos profissionais contratados.

“Com a expansão e contratação de novos profissionais, vamos trabalhar desenvolvendo tecnologias que impactam bilhões de pessoas no mundo todo. Os passos que estamos dando reforçam a visão do Google sobre o Brasil como um polo de inovação, diversidade e com uma grande presença de talentos”, diz Alex Freire, diretor de Engenharia do Google.

Vagas de emprego abertas no Google

As ofertas de emprego no Google abrangem diferentes níveis de carreira, desde cargos para iniciantes, sêniores, até funções de liderança e gerência. As posições adotarão o modelo híbrido. Os novos engenheiros brasileiros trabalharão em conjunto com equipes distribuídas globalmente nas áreas de Privacidade, Segurança e Busca.

Em linha com os esforços para aumentar a diversidade na engenharia, há também canais exclusivos à candidatura de pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência (PcD) e mulheres.

Processo seletivo para vagas no Google

O processo seletivo é projetado para identificar candidatos cujas experiências profissionais se alinhem com os papéis disponíveis e que demonstrem habilidades em resolução de problemas e adaptação a diferentes situações no ambiente de trabalho. Para vagas em Engenharia de Software, por exemplo, o Google requer graduação em Ciências da Computação ou Engenharia de Software, ou experiência prática equivalente, além de habilidades de comunicação em inglês e experiência com linguagens de programação.

O espírito de liderança e capacidade de trabalhar bem em equipe é super valorizado pela companhia. Compartilhar conquistas e experiências ancoradas em resultados mensuráveis é um diferencial para o processo. "É bom sempre que o candidato comece refletindo sobre sua trajetória profissional: as coisas das quais você mais se orgulha, os seus maiores desafios, o que te motiva e qual é o próximo passo que você deseja dar em sua carreira. Em especial, não deixe de falar sobre o que não deu tão certo e o que você aprendeu nessas situações", diz Freire.

As candidaturas para as novas vagas poderão ser feitas no site goo.gle/vagasBR. Para conhecer as vagas abertas, no site do Google Carreiras basta clicar na aba “Jobs” localizada na parte superior. Pelo canto esquerdo da tela, é possível aplicar filtros como habilidades e qualificações, nível de experiência e título da vaga, assim como pesquisar por palavras-chave, como “Software Engineering”. A candidatura deverá ser feita na própria página, clicando no título da vaga e, em seguida, no botão "Apply'' (aplicar).