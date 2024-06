IA do Google vai jogar cardápios físicos de restaurantes na web em segundos; entenda

De São Paulo - Imagine que você tem um pequeno restaurante, funcionários para gerenciar, tratar com fornecedores, comprar alimentos, fazer o caixa... São muitas funções. Por esse motivo, o Google enxergou essas pessoas e criou uma forma de otimizar a vida desses pequenos empresários com sua inteligência artificial.

Durante o Google for Brasil, realizado nesta terça-feira (11) em Sâo Paulo, o Google anunciou uma série de novos recursos e parcerias para aprimorar a experiência de pequenas e médias empresas (PMEs) na Busca e no Google Maps. As novidades incluem o uso de IA para digitalizar cardápios em bares e restaurantes, reservar uma mesa e integrar com redes sociais. Confira abaixo os principais anúncios!

Cardápios digitais com ajuda da IA

Uma nova funcionalidade permite que restaurantes e bares digitalizem seus cardápios de forma rápida e fácil, diretamente do Perfil da Empresa. Com o uso da Inteligência Artificial (IA) do Google, basta uma foto do cardápio para que ele seja transformado em um menu digital completo, com nomes dos itens, descrições e preços, que aparecerão na seção "Cardápio" na Busca e no Google Maps.

Após a digitalização, os empreendedores podem editar as informações do cardápio para garantir que estejam sempre atualizadas e precisas. Essa novidade facilita o acesso das pessoas aos menus, que podem consultá-los diretamente da fonte.

O recurso, já disponível em português, já está sendo implementado no Brasil, um dos primeiros países a receber a funcionalidade.

Imagem de cardápio digitalizado com IA (Google)

Para utilizar o recurso, basta acessar o Perfil da Empresa e selecionar a opção editar cardápio.

Integração de perfis em redes sociais

Para aumentar a visibilidade de restaurantes e bares na Busca e no Google Maps, os eles poderão integrar seus perfis em redes sociais diretamente no Perfil da Empresa, exibindo as últimas postagens em um painel logo abaixo das informações do negócio. Essa integração permitirá que os consumidores tenham acesso rápido e fácil às informações mais recentes, como promoções, eventos especiais e novos pratos.

Ao mesmo tempo, restaurantes e bares poderão fortalecer sua presença online e atrair novos clientes que buscam por opções gastronômicas nas redondezas ou

por pratos específicos. O recurso estará disponível nas próximas semanas.

Parceria com a Abrasel

Para ajudar ainda mais, uma parceria entre o Google e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) vai permitir a atualização do Perfil da Empresa de mais de 100 mil bares e restaurantes de todo o país, até o final do ano. Serão reunidas informações deles incluindo cardápios digitais, links de redes sociais e números de contato, além de atualizar os horários de funcionamento, a fim de enriquecer as pesquisas na Busca e no Google Maps e, garantindo que eles tenham mais destaque nas plataformas e atraiam ainda mais clientes.

Além dos recursos para bares e restaurantes, profissionais da saúde e beleza poderão se conectar com clientes em potencial que estão ativamente procurando os serviços que eles oferecem.

Para ajudar com isso, o Google também passou a disponibilizar a função de agendamento de consultas médicas e exames – inicialmente com as plataformas Dr. Consulta, Doctoralia, Melvi, Livance, a+Medicina Diagnostica/Grupo Fleury. Com essa integração, as pessoas poderão também agendar horários em salões de beleza das plataformas Trinks, Quaddro e Prit, diretamente no Perfil da Empresa. Nesta primeira etapa da implementação, o Google traz a tecnologia para mais de 15 mil empresas dos setores de beleza e saúde.