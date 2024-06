Google For Brasil: inteligência artificial do Google ajudará jovens a encontrar emprego; entenda

Durante o Google For Brasil, evento realizado em São Paulo nesta quinta-feira (11), o Google anunciou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que construirá uma plataforma para auxiliar jovens a encontrar um emprego. O objetivo, além de melhorar a taxa de empregabilidade de jovens no Brasil, é trazer qualidade técnica dos trabalhadores da indústria.

A plataforma usa a Inteligência Artificial generativa do Google Cloud para mapear os pontos fortes e fracos do currículo de cada estudante, conectando a possíveis vagas de trabalho que sejam compatíveis com suas habilidades e aspirações de carreira.

A plataforma será aberta a todos os brasileiros ou estrangeiros com mais de 14 anos que residam no país.

“A Central de Carreiras e Empregabilidade vai possibilitar aos estudantes de todo o país identificarem gaps de competências para a carreira que desejam seguir e para as quais há oportunidades de trabalho. O objetivo é preparar o jovem para o mercado de trabalho e oferecer à indústria profissionais mais qualificados. É um projeto precursor, que utiliza inteligência artificial para gerar um impacto positivo na economia e na sociedade”, defende o diretor-geral do SENAI, Gustavo Leal.