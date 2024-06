Google For Brasil: usuários terão mais segurança e facilidade para apagar dados pessoais das buscas

O Google prometeu, ainda este ano, facilitar a vida dos seus usuários brasileiros no quesito segurança: será possível remover resultados de buscas que contenham dados de documentos oficiais de identificação como CPF, carteira de habilitação e passaporte. A novidade inclui ainda uma ferramenta que também enviará notificações quando novos resultados com informações pessoais aparecerem na Busca. A novidade foi uma das apresentadas durante o Google for Brasil, evento realizado nesta terça-feira (11), em São Paulo.

“Nossos produtos são pensados tendo a privacidade no centro, desde o início do seu desenvolvimento. Além disso, através de nossas práticas de gerenciamento de dados, oferecemos aos nossos usuários o controle de suas informações", explica Royal Hansen, vice-presidente global de Privacidade e Segurança do Google.

O objetivo é ajudar os brasileiros a ter melhor controle de suas informações pessoais na internet e aumentar a segurança do ambiente digital. "É claro que remover estas informações da Busca não as remove da internet como um todo, mas este é um passo importante para ajudar a proteger as pessoas online", completa o executivo de segurança.

Como solicitar a remoção das informações pessoais na Busca

O recurso pode ser acessado no Google app, clicando na foto da conta Google e selecionando “Privacidade nos Resultados sobre você”. E também pode acessá-lo clicando nos três pontos ao lado dos resultados individuais na Busca.

Após o pedido de retirada, o Google verifica se essas informações aparecem nos

resultados da Busca e se há novos resultados sobre o usuário. As informações aparecerão na guia "Resultados para analisar" e nela, é possível fazer solicitações de remoção.

Veja um passo a passo para utilizar a ferramenta:

1. Acesse o ‘Privacidade nos Resultados sobre você’

No seu computador, acesse goo.gle/resultsaboutyou. Nos dispositivos móveis, abra o aplicativo Google e toque na sua foto do perfil. Em seguida, selecione "Privacidade nos Resultados sobre você".

2. Adicione seus dados de contato.

Depois que você adicionar seus dados de contato nas configurações, o Google vai verificar se essas informações aparecem nos resultados da pesquisa.

3. Visualize seus resultados

A ferramenta mostrará uma lista de resultados da Busca do Google que contém suas informações pessoais. Você pode ver o título, e a fonte de cada resultado e abrir a página na web.

4. Solicite a remoção de resultados indesejados

Se você encontrar um resultado que contenha suas informações pessoais e não

queira que ele seja exibido na Busca, clique nos três pontos ao lado do resultado e

selecione "Remover". O Google analisará sua solicitação e a removerá dos

resultados da pesquisa se atender aos critérios de remoção.