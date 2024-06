Google coloca botão no gmail e docs para ajudar usuários a 'escrever melhor'

De São Paulo - A inteligência artificial ganha cada dia mais espaço na vida das pessoas e facilitar o dia-a-dia, principalmente no trabalho, é um dos objetivos do Google ao lançar o recurso “ajude-me a escrever”, que agora integrará o Gmail e o Docs para auxiliar os usuários na hora de produzir. O anúncio foi feito no palco do Google For Brasil, evento nacional que aconteceu em São Paulo nesta terça-feira (11).

No Gmail, os usuários podem redigir mensagens a partir das sugestões da Inteligência Artificial generativa, bastando utilizar o botão ‘Ajude-me a Escrever’ para, por exemplo, pedir ao Gmail para escrever um convite de aniversário. Outra opção é aperfeiçoar um rascunho de um texto', reformulá-lo ou até mesmo torná-lo mais formal, conciso ou detalhado.

Veja como usar o 'Ajude-me a escrever' do Google

No Google Docs, por exemplo, basta selecionar o recurso "Ajude-me a Escrever". Basta localizar à esquerda a opção ‘Quero ajuda para escrever’. Assim, a IA escreve um novo texto ou reescreve o conteúdo, tornando-o mais formal, conciso ou detalhado. Com a IA, agora é possível pedir alterações em textos prontos e mudar tom da linguagem de casual para formal; fazer resumos, tornando-o, por exemplo, uma lista; adiciona detalhes no texto, encurta algo que está mais denso ou qualquer outra atividade que o usuário peça.

Gemini 1.5 Pro no painel do Workspace Apps

Outra novidade que chega aos usuários no Brasil é o Gemini 1.5 Pro, no painel lateral do Workspace, junto ao Gmail, Docs, Drive, Apresentações e Planilhas, possibilitando responder a uma maior variedade de perguntas e fornecer respostas mais esclarecedoras, além de facilitar a geração de resumos que aparecerão no painel lateral, sugestões de comandos e muito mais. A IA já está disponível em inglês para os usuários do Workspace Labs e do Gemini para o Workspace Alpha. Também é possível acessar no desktop através da extensão para navegador - Gemini para o Workspace - e também no plano Google One AI Premium.

Gemini para Workspace no aplicativo do Gmail

Os usuários também poderão acessar o Gemini para Workspace no aplicativo do Gmail. Confira abaixo as novas funcionalidades:

Resumir e-mails: disponível para usuários do Workspace Labs e para todos os clientes do Gemini para Workspace e assinantes do Google One AI Premium.

Sugestão de respostas contextualizadas: já disponível para usuários do Workspace Labs em dispositivos móveis e, a partir de julho, na web.

Fazer perguntas específicas a IA na caixa de prompt: disponível para usuários do Workspace Labs em dispositivos móveis e, a partir de julho, na web.