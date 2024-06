Google lança recurso exclusivo no Brasil para evitar roubos de celulares; entenda

De São Paulo - Os usuários de celulares android do Brasil serão os primeiros a testarem uma nova tecnologia do Google a partir de julho deste ano. Nesta terça-feira (11) durante o Google For Brasil em São Paulo, a gigante mundial da tecnologia anunciou o novo recurso. A novidade inclui tecnologia baseada em inteligência artificial (IA) que usa sinais para identificar quando um celular é furtado, levando ao bloqueio automático da tela do aparelho.

Os novos recursos contra roubo de celulares foram anunciados inicialmente no Google I/O, conferência global de desenvolvedores do Google, realizada em maio. As soluções, ainda em fase de testes, poderão ser habilitadas pelos usuários de celulares Android (versão 10 ou superior) a partir de julho. O acesso aos recursos por usuários de outros países será feito gradualmente ainda neste ano.

"A gente vem conversando recorrentemente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esperamos que o lançamento apresentado hoje possa contribuir para manter as pessoas mais seguranças", disse Maia Mau, diretora de marketing do Google Brasil".

Maia Mau, diretora de marketing do Google Brasil (Heloá Canali - O Liberal.com)

Entenda como funciona a tecnologia que tenta evitar roubos de celulares android

Os brasileiros terão acesso a três soluções que buscam elevar a proteção do usuário no momento do roubo e imediatamente após o ocorrido. Saiba mais sobre cada um dos novos recursos:

Bloqueio por detecção de roubo:

Este novo recurso usa a IA do Google para detectar se alguém rouba o celular da vítima e foge em velocidade, seja a pé, de bicicleta, moto ou veículo. Se um movimento comum associado ao roubo for detectado, a tela do dispositivo é bloqueada rapidamente, o que ajuda a evitar que ladrões que roubam o dispositivo com a tela ainda desbloqueada acessem o conteúdo de um celular, como arquivos e aplicativos.

Bloqueio remoto:

Encontre meu Dispositivo já permite que você bloqueie ou limpe remotamente um celular perdido ou roubado, mas muitas pessoas não conseguem lembrar a senha da sua Conta Google para acessar o recurso após perder ou ter seu celular roubado. Agora, por meio de uma página dedicada ao novo recurso “Bloqueio remoto” (android.com/lock), o Android vai permitir que o usuário faça o bloqueio da tela do dispositivo inserindo apenas o número do telefone e concluindo um rápido desafio de segurança por meio de qualquer dispositivo. A medida busca dar mais tempo para que o usuário recupere os detalhes da sua conta e acesse opções mais robustas no Encontre Meu Dispositivo – como a localização do aparelho ou a exclusão de todo seu conteúdo.

● Bloqueio de dispositivo offline:

É comum que celulares roubados sejam desconectados da internet para não serem localizados ou bloqueados. Este novo recurso vai bloquear automaticamente a tela do celular Android caso fique longos períodos sem acesso à internet.

Além disso, com o objetivo de combater tentativas de golpes e fraudes por meio de apps, a empresa anunciou que celulares Android no Brasil serão incluídos em um novo programa piloto que inclui uma versão aprimorada do Google Play Protect. A ferramenta de segurança, que já verifica os aplicativos em busca de vulnerabilidades e ameaças, agora passará a bloquear a instalação de aplicativos baixados de fontes alternativas e que exijam acesso a dados sensíveis.