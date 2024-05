Pará já entra em clima de Verão 2024, com Belém tendo sol e temperatura de até 34,5°C, diz Inmet

O sol e o calor fortes verificados por quem mora na Grande Belém não deixam dúvidas: o Verão 2024 chegou ao Pará, em contraste com outras regiões do país marcadas, neste período, por chuvas intensas e baixas temperaturas. "Está, sim, começando o verão, e podemos verificar que os dias têm sido ensolarados e a incidência de chuvas no final da tarde e começo da noite, o que deverá se prolongar ao longo do mês de junho", afirma o meteorologista José Raimundo Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com sede em Belém (PA), nesta quarta-feira (29).

As chuvas de final de tarde e noite no Pará são provocadas por linhas de instabilidade geradas por brisas marítimas (ventos) e pela convergência da umidade do oceano Atlântico. Esses fenômenos atmosféricos formam nuvens de chuva, inclusive, a cumulunimbus, que geram chuvas fortes, intensas, inclusive, com vendavais. Outro fator são os distúrbios nas ondas de leste (nuvens) formadas no oeste da África.

"As temperaturas serão altas em todo o Pará. No sul e sudeste, a temperatura máxima deverá variar entre 35°C a 37°C. Em junho, haverá sol e altas temperaturas no estado, com pouca chuva", ressalta José Raimundo. Muita gente que mora em Belém aproveita o período ensolarado de junho para viajar para áreas de praia perto de Belém, nos finais de semana, antes mesmo da temporada de férias em julho próximo.