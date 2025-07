Vendas no varejo caem 1,1% no Pará em junho; Amapá lidera alta nacional, aponta índice

As vendas do varejo no Pará recuaram 1,1% em junho, segundo o Índice do Varejo Stone (IVS), divulgado nesta quarta-feira (9). Na Região Norte, apenas três estados registraram crescimento: Amapá (4,5%), Tocantins (3,8%) e Roraima (3,7%). O Amazonas teve uma das maiores quedas do país, com retração de 7%.

No cenário nacional, o varejo caiu 4,2% em junho, com queda de 4,6% na comparação com o mesmo mês de 2024. Já no acumulado do primeiro semestre de 2025, as vendas recuaram 0,5% em relação ao segundo semestre do ano passado.

O levantamento, realizado pela empresa de tecnologia financeira Stone, aponta que todos os oito setores analisados tiveram desempenho negativo no mês. As maiores quedas foram nos segmentos de móveis e eletrodomésticos (−6,4%), material de construção (−6,3%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (−4,3%). Supermercados e produtos alimentícios também recuaram (−3,7%).

Para o economista da Stone, Guilherme Freitas, os dados refletem um cenário de desaceleração econômica, apesar da geração de empregos formais e da redução no desemprego. Segundo ele, o consumo das famílias segue pressionado pelo alto nível de endividamento. “A inflação continua em queda, mas mais pela fraqueza da atividade econômica do que por uma melhora estrutural”, afirma.

VEJA MAIS

Comércio digital também recua

O comércio digital teve retração de 4,5% em junho, enquanto o varejo físico caiu 3,4%. Na comparação anual, as vendas online recuaram 10,6%, e as presenciais, 4%.

Na análise por perfil de consumo, setores sensíveis à renda — como supermercados e farmácias — caíram 3,7% no mês e 3,4% em relação ao ano anterior. Já os setores mais dependentes de crédito, como móveis e vestuário, registraram quedas de 3,9% no mês e 5% na comparação anual.

Entre os poucos destaques positivos, o segmento de livros, jornais, revistas e papelaria cresceu 1,5% em relação a junho de 2024.

Desempenho por estado

Apenas quatro estados tiveram crescimento nas vendas na comparação anual: Amapá (4,5%), Tocantins (3,8%), Roraima (3,7%) e Pernambuco (0,4%). Os maiores recuos foram observados no Rio Grande do Sul (−14%), Amazonas (−7%) e Mato Grosso do Sul (−6,5%). O Pará ficou com retração de 1,1%.

O IVS acompanha mensalmente a movimentação do varejo com base em transações realizadas via cartão, voucher e Pix por clientes da Stone em todo o Brasil. A metodologia do índice segue modelo semelhante ao utilizado pelo Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos.

O relatório completo está disponível na plataforma de conteúdo da Stone.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia