Operação Verão 2024 inicia serviços em mais de três mil quilômetros de estradas estaduais

O governo do Pará anunciou o início da Operação Verão 2024, que tem por finalidade garantir a segurança e a fluidez no trânsito nas estradas estaduais durante o mês de julho, período marcado pelas férias escolares, pelo veraneio e também por festividades em vários municípios do estado. A frente de trabalhos contempla um total de 3.723,50 quilômetros da malha rodoviária estadual com serviços de manutenção.

Coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Pará (Seinfra), a Operação Verão 2024 inclui serviços de manutenção, conservação, roçagem e limpeza lateral das vias, para garantir a integridade da malha rodoviária, melhorar a visibilidade nas estradas, reduzir os riscos de acidentes e manter as áreas adjacentes às pistas livres de obstruções, conforme informou o secretário Adler Silveira.

Durante o mês de junho, diversas rodovias em diferentes regiões do estado estão sendo contempladas pela Operação Verão. Entre as principais estradas que receberão os serviços estão:

Região Metropolitana de Belém: PA-140 (São Caetano de Odivelas), PA-391 (Mosqueiro) e PA-481 (Alça Viária).

Região do Guamá: PA-124 (Santa Luzia/Capanema/Salinópolis), PA-127 (Maracanã), PA-318 (Marudá), PA-395 (Magalhães Barata) e PA-136 (Curuçá).

Região do Marajó: PA-154 (Porto do Camará/Soure), PA-396 (Porto do Caracará), PA-159 (trecho urbano de Breves) e PA-469 (Carapajó).

Região do Rio Capim: PA-256 e PA-451 (Tomé Açu).

Região do Tocantins: PA-150 (Goianésia do Pará/Jacundá), PA-415 (Baião), PA-431 (Tucuruí), PA-252 (Acará) e PA-481 (Alça Viária).

Região do Baixo Tocantins: PA-151 (Igarapé-Miri/Mocajuba) e PA-469 (Carapajó).

Região do Tapajós: PA-457 (Alter do Chão), PA-370 (Curuá-Una), PA-255 (Monte Alegre ao Porto de Santana) e PA-427 (Alenquer).

Região do Xingu: PA-287 (Conceição do Araguaia/Redenção).

Região do Caeté: PA-380 (Bragança) e PA-324 (Nova Timboteua).

A BR-222 também está incluída nas ações de manutenção.