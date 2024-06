Rotatória do 40 Horas é equipada com semáforos

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) está instalando seis semáforos na rotatória do 40 Horas, em Ananindeua, nesta terça-feira (18). A instalação dos sinalizadores, uma antiga reivindicação de quem utiliza as vias, faz parte da obra de readequação da rotatória iniciada este ano pelo governo do Pará e visa orientar o tráfego de motoristas e pedestres nas vias do cruzamento.

Os semáforos estão sendo instalados nos dois sentidos da Avenida Independência com a Avenida Hélio Gueiros e no cruzamento da Rua dos Trabalhadores (via de acesso à Arterial 18). Os equipamentos passarão por instalação elétrica e testes de segurança antes de entrarem em operação.

A intervenção urbana na antiga rotatória, executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), tem o objetivo de melhorar a mobilidade em uma das principais rotas entre Belém e Ananindeua. A previsão é de redução nos congestionamentos diários e melhor orientação para os motoristas, pedestres e ciclistas, minimizando riscos de acidentes.

“Só quem passa diariamente por essa rotatória sabe o caos que isso é desde que foi criada. Acidentes quase diários, congestionamento, estresse alto mesmo, uma coisa infernal. Espero que essa obra realmente solucione o problema. Se diminuir 50% do estresse, já tá bom demais”, diz Samuel Clodovil, morador de Ananindeua e motorista de aplicativo.

O Detran é responsável pelo projeto e infraestrutura de trânsito, que inclui engenharia técnica de retornos e implantação de sinalização vertical e horizontal. Os semáforos são de três tempos, com contador regressivo e focais exclusivos para pedestres.

Segundo o órgão de trânsito, os equipamentos possuem tecnologia de câmeras de contagem de veículos e sistema para operação remota, com programação do tempo de acordo com o horário e volume do tráfego, explicou Jorge Lima, coordenador de Engenharia de Trânsito do Detran.

“Os serviços serão complementados com sinalização horizontal e vertical, e dois retornos na Avenida Independência foram readequados para permitir a inversão do sentido de circulação dos veículos”, disse.