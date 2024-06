'Nova Belém': Avenida Augusto Montenegro reestruturada deve ser entregue até dezembro deste ano

A capital paraense está se expandindo em direção ao distrito de Icoaraci e os bairros atravessados pela avenida Augusto Montenegro passam por uma transformaçãoreestruturação significativa nos últimos anos, a ponto de muitos considerarem a região como a ‘Nova Belém”. A valorização imobiliária e a melhoria dos serviços urbanos estão conectados diretamente ao projeto de requalificação desta avenida de pouco mais de 15 quilômetros. A obra começou em 2011, ainda na gestão de Duciomar Costa. O prazo para conclusão era de 18 meses, no entanto, mais de uma década se passou. A atual prefeitura, comandada por Edmilson Rodrigues, atribui o atraso nas obras às gestões anteriores e promete à população que o projeto será totalmente concluído em dezembro deste ano.

VEJA MAIS

Cronograma das Obras

A reportagem de O Liberal conversou com o secretário de urbanismo de Belém, Lélio Costa, que explicou que a prefeitura de Belém dividiu a obra da avenida em três etapas. A primeira delas, que se estende do Entroncamento até o Estádio Mangueirão, está concluída. "Todos os serviços previstos estão concluídos, incluindo drenagem, pavimentação, paisagismo, instalação de calçadas táteis, iluminação em LED e ciclovias", afirmou Lélio Costa, secretário de obras da prefeitura.

A segunda etapa das obras, que vai do Mangueirão até a rotatória do Tapanã, encontra-se 80% pronta. Segundo o secretário, faltam apenas alguns ajustes para conclusão total. "Ainda estamos finalizando a urbanização e o paisagismo, faltando alguns detalhes para concluirmos", destacou Costa.

Próximos Passos

O terceiro e mais extenso trecho, que se estende da rotatória do Tapanã até a estação Maracacuera, em Icoaraci, é o foco principal das obras atualmente. “Quando o prefeito Edmilson Rodrigues assumiu, apenas o BRT estava pronto. Não tinha calçadas táteis, ciclovias, nenhum paisagismo ou serviços de drenagem adequados, o que causava frequentes alagamentos. Tivemos que corrigir muitas deficiências", comentou Lélio Costa.

Neste trecho, a obra foi dividida em duas frentes: a via no sentido Icoaraci-Tapanã e a via sentido Tapanã-Icoaraci. Na via de sentido Tapanã-Icoaraci, os trabalhos de drenagem, terraplanagem, iluminação, calçadas e pavimentação foram concluídos integralmente. Para o sentido Icoaraci-Tapanã, a prefeitura informou que os mesmos serviços estão em andamento, com a expectativa de entregar dois quilômetros, desde a estação Maracacuera até a UPA de Icoaraci, até o dia 5 de julho.

“Estamos trabalhando incansavelmente nessa terceira etapa, fazendo terraplanagem, drenagem urbana, ciclovias, paisagismo, iluminação em led, estamos garantindo esses serviços nesses trechos, que é o que o projeto determinava desde o início”, diz Lélio.

Investimento e Conclusão

Contando desde o início das obras, em 2011, quando o projeto estava orçado em R$ 422 mil, o valor total das obras na avenida Augusto Montenegro já ultrapassou R$ 1 bi. O valor do projeto atual é de R$ 206 milhões, sendo R$ 139.982.875 financiados pelo FGTS através do programa Avançar Cidades, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e R$ 67 milhões provenientes dos cofres municipais. Conforme o cronograma da prefeitura, a conclusão total das obras está prevista para dezembro deste ano.

"No próximo dia 5 já entregamos uma parte desta terceira etapa e estamos determinados a entregar uma avenida que reflita o potencial de Belém e melhore significativamente a qualidade de vida dos cidadãos", disse o secretário.